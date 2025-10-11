Basketbol Süper Ligi’nde Karşıyaka, sezonun ilk iki haftasında 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak yarın deplasmanda Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Mücadele 15.30’da başlayacak.
Kaf-Kaf zorlu deplasmanda
Basketbol Süper Ligi’nde sezonun ilk iki haftasında 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Karşıyaka, yarın lig, EuroLeague ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın son şampiyonu Fenerbahçe Beko’ya deplasmanda konuk olacak.
Mücadele Ülker Spor Salonu’nda saat 15.30’ta başlayacak.
Karşıyaka, kadrosunu büyük oranda yeniledi ve yeni teknik direktörü Faruk Beşok yönetiminde sezonun ilk maçında Aliağa Petkimspor’a farklı yenildi.
Evindeki ilk maçta ise Merkezefendi Belediyesi Basket’i mağlup etmeyi başardı.
Ligin ilk haftasında Tofaş’a son anda mağlup olan Fenerbahçe Beko, ikinci haftada Petkimspor’u evinde farklı geçti.
Her iki takımın form durumu ve kadro performansı, yarınki karşılaşmanın zorlu geçeceğinin sinyallerini veriyor.