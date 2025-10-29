Türkiye Futbol Federasyonu’nda 152 hakemin bahis oynadığı skandalın ardından, Karşıyaka cephesinden sert tepki geldi. Yeşil-kırmızılı ekip, Altay derbisinde görev alan yardımcı hakem Erdoğan Sertan Akman’ın da PFDK’ya sevk edilmesine öfkelendi.

Skandalın fitilini TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ateşledi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371’inin bahis hesabının bulunduğunu, 152’sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıklaması futbol gündemini sarstı.

TFF Hukuk Müşavirliği, bu açıklamanın ardından 152 hakemi tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

Geçtiğimiz pazar akşamı oynanan İzmir derbisinde Altay’a karşı son dakikalarda tartışmalı kararlara maruz kalan Karşıyaka, adeta isyan etti.

O maçta görev yapan yardımcı hakemlerden Erdoğan Sertan Akman’ın da bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK’ya sevk edilmesi, yeşil-kırmızılı camiada öfke yarattı.

PFDK açıklamasında,

“Klasman Yardımcı Hakemi Erdoğan Sertan Akman’ın futbol müsabakalarına ilişkin ‘bahis oynaması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

ifadeleri yer aldı.

Karşıyakalı taraftarlar, geçen sezon 19 Mayıs’ta oynanan Muşspor rövanş maçını yöneten Hakem Mehmet Ali Özer’in de aynı gerekçeyle PFDK’ya sevk edilmesine dikkat çekti.

Sosyal medyada binlerce paylaşım yapan taraftarlar,

“Geçen sene bizi yakan hakem de bu sene aynı durumda. Artık yeter, adalet istiyoruz.”

yorumlarında bulundu.

Hakemlerin kendi maçlarına bahis oynayıp oynamadığı araştırılıyor

TFF’nin başlattığı soruşturma kapsamında, söz konusu hakemlerin kendi yönettikleri maçlara bahis oynayıp oynamadıkları da mercek altına alındı.

Disiplin sürecinin tamamlanmasının ardından hakemlere meslekten men cezası verilmesi gündemde.