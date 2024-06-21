TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi dış transferle ilgili görüşmelerini sürdüren Karşıyaka, iç transfere resmi olarak başlamak için teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın vereceği raporu bekliyor. Yeşil-kırmızılılarda geçen hafta sözleşme imzalayan tecrübeli teknik adam, pazartesi günü İzmir'e dönecek. Akçay'dan kalacak ve gidecek isimlerle ilgili rapor alacak Karşıyaka yönetimi ardından oyuncularla masaya oturacak.

Geçen sezondan Enes Nalbantoğlu, Adnan Emir, Alpay, Cenk Ahmet, Emre Can Heptazeler, Ferdi, Hakan, Hasan, İsmail, Mustafa Durgun, Ömer Alper, Sefa ve Yasin Ozan'ın sözleşmelerinin devam ettiği Karşıyaka'da Fatih Taşdelen, Barış Sağır, Emre Keleşoğlu, Erdinç, Mehmet Alaeddinoğlu, Şeref, Haydar, Enes Kalyoncu, Adem Büyük ile kiralık olan Bilal, Efe ve Erdem'in kontratları bitti.