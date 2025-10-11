3. Lig 4. Grup’ta sezona iyi başlayan Karşıyaka, zirve mücadelesinde İzmir Çoruhlu FK’yı ağırlıyor. Maç, İzmir Atatürk Stadı’nda oynanacak.

Karşıyaka zirve için sahada

3. Lig 4. Grup’ta sezona üst üste 4 galibiyetle başlayan Karşıyaka, geçen hafta Atatürk Stadı’nda Eskişehir Anadolu ile golsüz berabere kalarak zirve ortağı olmayı sürdürdü.

Yeşil-kırmızılılar, bu hafta İzmir Çoruhlu FK ile karşılaşacak. Maç, Alsancak ve Bornova Stadı’nda süren zemin bakım çalışmaları nedeniyle İzmir Atatürk Stadı’nda oynanacak. Maçın başlama saati 16.00 olarak belirlendi.

Biletler 250 TL

Maçta yalnız kapalı tribün açılırken, diğer tribünler güvenlik gerekçesiyle seyirciye kapalı olacak. Deplasman takımı konumundaki Karşıyaka taraftarları için tribünde 1380 kişilik kontenjan ayrıldı. Yeşil-kırmızılı taraftarlar için bilet fiyatları 250 TL olarak belirlendi.

Karşıyaka’da sakatlığı devam eden Onur, bu maçta da forma giyemeyecek.

Grupta Karşıyaka 5 maçta 13 puan topladı.

Öte yandan İzmir Çoruhlu FK, geçen hafta Tire 2021 FK’ya 5-0 yenilince, teknik direktör Engin Dursun ile yollarını ayırdı ve yerine Levent Eriş sezon sonuna kadar göreve başladı. Çoruhlu FK’nın şu an 4 puanı bulunuyor..