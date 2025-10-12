Bitcoin ve altcoinler neden aniden düştü?

Hafta içinde göreve gelen Teknik Direktör Levent Eriş yönetimindeki ilk maçına çıkan İzmir Çoruhlu FK, sahadan 4-0 yenik ayrılarak üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı ve 4 puanda kaldı.

Tribünde kendilerine ayrılan 1380 kişilik kontenjanı dolduran Karşıyakalı taraftarlar, İzmir Atatürk Stadı’nı adeta iç sahaya çevirdi. Taraftarın desteği, maç boyunca takıma moral kaynağı oldu.

Bu galibiyetle Karşıyaka puanını 16’ya çıkararak lider Uşakspor’la zirveyi paylaştı. Yeşil-kırmızılılar, oynadığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlikle namağlup performansını sürdürdü.

Karşıyaka’nın gollerini 17 ve 54’üncü dakikalarda Yasin, 32’nci dakikada penaltıdan Ensar ve 42’nci dakikada Erhan kaydetti. Özellikle Yasin, attığı iki golle maçın öne çıkan ismi oldu.

