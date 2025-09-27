Karşıyaka, 3. Lig 4. Grup’ta oynadığı ilk 3 maçı kazanarak zirveye ortak oldu ve 4’te 4 hedefiyle Antalya’ya gitti. Yarın Alanya 1221 FSK ile karşılaşacak olan Kaf-Kaf, bu mücadelenin ardından 5 hafta boyunca İzmir dışına çıkmayacak.

Karşıyaka, 4'te 4 hedefliyor

Karşıyaka, 3. Lig 4. Grup’ta oynadığı ilk 3 maçtan galip ayrılarak zirveye yerleşti ve 4’te 4 yapmak için Antalya’ya gidiyor. Yeşil-kırmızılı takım, yarın Alanya 1221 FSK ile karşılaşacak. Karşılaşma, Alanya Milli Egemenlik Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak.

Mücahit Aslan ilk maçına çıkabilir

Karşıyaka’da sezon öncesi sakatlanarak ligde henüz forma giyemeyen orta saha oyuncusu Mücahit Aslan, iyileşerek bu maçta ilk kez görev alabilir. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, tecrübeli futbolcuya şans verirse, Aslan sezonun ilk maçına çıkacak.

Alanya 1221 FSK, 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 2 puan topladı ve grupta henüz galibiyetle tanışamadı. Karşıyaka ise 9 puanla zirvede yer alıyor ve bu maçın ardından 5 hafta boyunca İzmir dışına çıkmayacak.