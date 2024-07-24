TFF 3. Lig 1. Grup’ta şampiyonluk yarışında iddialı bir konuma gelmek isteyen Karşıyaka, Bandırmaspor’dan 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Aygün Özışıkyıldız ile resmi sözleşme imzaladı. Bir süredir takımla antrenmanlara çıkan Aygün, resmen Karşıyakalı oldu.

Genç yetenek resmen Karşıyakalı

Karşıyaka, hafta başında genç kontenjanı için anlaştığı Bandırmaspor’dan 20 yaşındaki Aygün Özışıkyıldız ile resmi sözleşme imzaladı. Aygün, Karşıyaka ile antrenmanlara çıkarak takıma uyum sağladı ve resmen kadroya dahil oldu.

Aygün Özışıkyıldız, orta saha mevkisinde görev yaparken, sol kanatta da oynayabiliyor. Geçen sezon Bandırmaspor’da hem A takım hem de U19 kadrosunda forma giyen genç yetenek, performansı ile dikkat çekmişti. Karşıyaka, Aygün’ü kadrosuna katarak orta sahadaki genç oyuncu potansiyelini artırmayı hedefliyor.

Takımın hedefleri ve yeni transferin rolü

Karşıyaka, TFF 3. Lig 1. Grup’ta şampiyonluk hedeflerini gerçekleştirmek için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Aygün Özışıkyıldız’ın takıma katılması, hem genç yeteneklerin gelişimi açısından hem de takımın genişlemesi bakımından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yeni takımına katılmanın heyecanını yaşayan Aygün Özışıkyıldız, “Karşıyaka gibi köklü bir kulüpte oynamak benim için büyük bir gurur. Takımımızın başarısı için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Taraftarlarımızın desteğiyle hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.