Karşıyaka’ya tecrübeli oyun kurucu
Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Karşıyaka, kadrosunu 37 yaşındaki Bosna Hersekli oyun kurucu Nemanja Gordic ile güçlendirdi.
Kariyerinde Partizan, Buducnost, Virtus Roma ve Cedevita Olimpija gibi takımlarda forma giyen Gordic, geçen sezonu Spartak Subotica’da tamamlamıştı.
Tecrübeli guardın lisansı çıkarıldı ve Pazartesi günü iç sahada oynanacak Anadolu Efes maçı öncesi kadroya katıldı.
Gordic’in katılımıyla birlikte Karşıyaka’nın 8’inci yabancı oyuncusu da belirlenmiş oldu. Bu oyuncular arasında, Ağustos ayında takıma katılmasına rağmen lisansı henüz çıkmayan Petar Naumoski’nin oğlu Mihail Naumosti de yer alıyor.