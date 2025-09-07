TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karşıyaka, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan 8 ay men cezası alan yeni golcüsü Ömer Faruk Sezgin’den yararlanamayacak. Yeşil-kırmızılı ekip, hücum hattını güçlendirmek için Altınordu’dan ayrılan 19 yaşındaki gurbetçi forvet Selahattin Çankırlı’yı kadrosuna kattı.
Genç forvet Karşıyaka’da
Almanya’nın Düsseldorf ve Mönchengladbach altyapılarında yetişen Selahattin Çankırlı, geçen sezonun devre arasında Fortuna Düsseldorf’tan Altınordu’ya transfer olmuştu.
Genç forvet, Altınordu formasıyla 2 maçta toplam 24 dakika sahada kaldı. Karşıyaka yönetimi, genç oyuncunun potansiyeli ve hızlı adaptasyonuyla hücum hattına katkı sağlayacağını belirtti.
Karşıyaka, Selahattin Çankırlı ile birlikte TFF 3. Lig 4. Grup mücadelesinde gol yollarındaki alternatiflerini artırmayı hedefliyor.