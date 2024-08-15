Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nden yıllardır Sultanlar Ligi'ne dönmeye çalışan Karşıyaka, yeni sezon öncesi dış transfere hızlı başladı. Kaf-Kaf, iki Kübalı oyuncuyu İzmir’e getirdi. Bu iki önemli takviyeyle transfer tahtasını kapatan Karşıyaka, gözünü Sultanlar Ligi’ne dikti. Önceki gün İzmir’e gelen iki Kübalı sporcu gazetemize önemli açıklamalarda bulundu.

Doğru bir karar aldım

Türkiye’ye gelerek çok doğru bir seçim yaptığını ifade eden Liset Herrera Blanco "Her şeyden önce şunu söylemek istiyorum; Türkiye'yi seçtim çünkü daha önce İtalya ve Yunanistan gibi ülkelerdeki takımlarda da yer almıştım. Türkiye'nin bu ülkelere olan benzerliğinden dolayı bir Türk takımını tercih etmekte tereddüt etmedim. Ayrıca, Türkiye'de voleybolun potansiyelinin farkındayım ve ben de bu sporun bir parçası olmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Smaçör Kenia Carcaces ise taraftarın önünde oynamak için sabırsızlandığını ifade ederek," Karşıyaka'ya transfer olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada taraftarlarımızın önünde oynayacak olmak heyecan verici. Takımımızın başarısı için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

Türkiye’ye gelerek çok doğru bir karar aldığını ilk geldiğinden bu yana hissettiğini ifade eden orta oyuncu Blanco ,” Kesinlikle Türkiye’nin benim için çok büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Yakın dönemde Paris 2024 Olimpiyatları’nda da Türkiye voleybol takımını yakından takip ettim. Burası sporu derinlerde yaşayan bir ülke. Karşıyaka gibi bir takımının parçası olmak da çok gurur veriyor, bu takımın potansiyelinin farkındayım. Bende elimden geldiğince burada takım arkadaşlarıma yardımcı olacağım. Hep birlikte çok daha iyisini başaracağımıza inanıyorum” diye konuştu. Burayı daha önce bilmediğini ancak yeni bir şehrin kendisini heyecanlandırdığını belirten başarılı voleybolcu,” İzmir'i gelmeden önce araştırdığım kadarıyla, benim yaşadığım şehre çok benziyor. Özellikle havası ve iklimsel koşulları gerçekten çok yakın görünüyor. Bu nedenle İzmir'de yabancılık çekeceğimi düşünmüyorum. Buradaki insanların da oldukça kibar ve nazik olduklarını duydum. Sezon boyunca şehrin tadını çıkarmayı planlıyorum. Buraya geldiğim için çok mutluyum." İfadelerini kullandı.

Daha önce Karşıyaka takımını takip ettiğini ve etkilendiğini ifade eden Kenia Carcaes," Karşıyaka Voleybol Takımı'nın birkaç maçını izledim. Takımın potansiyelinden etkilendim ve geleceği çok açık bir takım olduğunu düşünüyorum. Türkiye Sultanlar Ligi'ni hep takip ettim, bu lig için elimizden geleni yapacağız. Paris Olimpiyatları’nda da Türkiye'nin başarısından çok etkilendim. Bu nedenle bu ülkeye gelmekten hiç tereddüt etmedim. Her zaman bu takım için en iyisini vermeye çalışacağım. Ben de tecrübelerimi takım arkadaşlarıma aktaracağım” diye konuştu.

Hedef Sultanlar Ligi

Karşıyaka taraftarları, Kenia Carcaés Opon ve Liset Herrera Blanco'nun transferiyle birlikte yeni sezona büyük bir heyecanla bakıyor. Taraftarlar, yeni transferlerin takıma büyük katkı sağlayacağına ve Karşıyaka'nın ligde ve Avrupa kupalarında önemli başarılar elde edeceğine inanıyor. Karşıyaka yönetimi de bu transferlerle birlikte taraftarlara başarılı bir sezon yaşatmayı hedefleyerek Sultanlar Ligi’ne çıkmanın hesaplarını yapıyor.