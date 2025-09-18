Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Turu'nda Bursa Yıldırımspor'a 1-0 yenilerek elenen Karşıyaka, hem kupada erken veda etmenin hem de genç oyuncusu Ensar Sultansuyu’nun sakatlığının üzüntüsünü yaşadı.

Kaf-Kaf'ta çifte üzüntü

3'üncü Lig 4'üncü Grup’ta sezona 2’de 2 yaparak iddialı başlayan Karşıyaka, yaklaşık 5 ay sonra taraftarıyla buluştuğu kupa maçında sahaya yedek ve altyapı oyuncularından oluşan kadroyla çıktı. Rakibine 1-0 mağlup olarak kupaya ilk maçında veda eden Karşıyaka, elenmesinden çok 19 yaşındaki Ensar Sultansuyu'nun sakatlığına üzüldü.

Karşıyaka'nın altyapısında yetişen ve profesyonel olmadan A takımda ilk maçına çıkan genç sol bek, ilk yarının uzatma dakikalarında sakatlanarak oyuna devam edemedi. 45+1'inci dakikada oyunu terk eden Ensar, yerini Selim Demirci'ye bıraktı. Ensar’ın sakatlığının ne kadar ciddi olduğu henüz netlik kazanmadı, ancak genç oyuncunun sahalara dönmesinin kolay olmayacağı belirtildi. Ensar’ın çekilecek MR’ı sonrasında sakatlığının boyutu ortaya çıkacak.

Karşıyaka, ligde 3'te 3 hedefliyor

Karşıyaka, pazar günü ligde Balıkesirspor'u 3'te 3 yapmak için konuk edecek. Ensar’ın sakatlığı, takımın moralini olumsuz etkilerken, genç oyuncunun kısa sürede sahalara dönmesi bekleniyor.