Karşıyaka, 2025-2026 Basketbol Süper Ligi sezonunun ilk maçında, 10 yeni transferle güçlendirdiği kadrosuyla Aliağa Petkimspor’a konuk olacak. Ancak, 28 yaşındaki pivot Egemen Güven’in sakatlığı nedeniyle durumu belirsiz. Tedavi süreci devam eden Egemen, hazırlık maçlarında forma giyemedi.

Hazırlık maçlarına katılamadı

Karşıyaka'nın altyapısından yetişen ve bu sezon 6 yıl aradan sonra yeşil-kırmızılı renklere dönen Egemen Güven, bilek dokusundaki sakatlık nedeniyle hazırlık maçlarında takımdan ayrı kaldı. Geçirdiği tedavi sürecinin ardından, takımın sezon açılış maçı olan Petkimspor deplasmanında yer alıp alamayacağı belirsizliğini koruyor.

İlk hafta için yetiştirilmeye çalışılıyor

Egemen Güven’in, Aliağa Petkimspor karşısında forma giyebilmesi için tedavisine hız verildiği belirtiliyor. Ancak, oyuncunun sakatlığının geçmemesi durumunda riske edilmeyeceği ifade edildi. Karşıyaka yönetimi, oyuncunun sağlığına öncelik vererek, tedavi sürecine dikkatli bir şekilde yaklaşmayı hedefliyor.

Takımda Yeni Dönem

Karşıyaka, 2025-2026 sezonu için büyük bir kadro değişikliğine gitti. 10 yeni transferle güçlendirilen takım, sezonun ilk maçına tam kadro çıkmayı planlıyor. Ancak, Egemen Güven’in durumu, takımın ilk maçındaki en önemli belirsizliklerden biri olarak dikkat çekiyor.