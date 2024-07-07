İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın istihdamını destekleme alanındaki çalışmaları dolayısıyla Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından "Fırsat Eşitliği Modeli Sertifikası"na layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sertifika, Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Nilhan Onal Gökçetekin ile Hepsiburada Müşteri Deneyimi ve İnsan Kaynakları Grup Başkanı Esra Beyzadeoğlu ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi ve Özel Sektörle İlişkiler Komitesi liderlerinden Neşecan Çekici tarafından takdim edildi.

Etkinlik, Hepsiburada'nın kadın çalışanlarının dayanışma ağı olan Hepsinspire bünyesindeki çalışanların katılımıyla gerçekleşti.

Hepsiburada'nın 8 Mart 2023'te hayata geçirdiği Hepsinspire, Hepsiburadalı kadın çalışanların birbirinden ilham aldığı bir dayanışma platformu olma özelliği taşıyor. 500'den fazla üyenin bulunduğu platform, kadın çalışanlara liderlik eğitimleri, mentörlük imkanları ve networking fırsatları sunarak kadınların iş hayatında ve sosyal yaşamlarında daha başarılı olmalarını sağlamayı hedefliyor.

- "50 binden fazla kadın girişimciye destek sağladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada CEO'su Gökçetekin, Hepsiburada'nın DNA'sında paydaşları için fayda yaratmanın var olduğunu belirtti.

Gökçetekin, bu kapsamda kadın çalışan ve girişimcilerinin güçlenmesini desteklemek ve onlara eşit fırsatlar sunmak konusundaki kararlılıklarını her zaman ön planda tuttuklarını anlatarak, "Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programımızla şimdiye dek 50 binden fazla kadın girişimciye destek sağladık, başarılarını teşvik ettik ve hedefimiz 2030'a kadar destek sağladığımız girişimci kadın sayısını 120 bine ulaştırmak. Kadın çalışanlarımızın ve kadın girişimcilerimizin başarıları, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümemizin temel taşlarından biri. Bu açıdan bu sertifikayı Hepsinspire'ın yaz buluşmasında almayı ayrıca anlamlı buluyorum." ifadelerini kullandı.

Hepsiburada Müşteri Deneyimi ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Grup Başkanı Esra Beyzadeoğlu da Hepsiburada olarak KAGİDER'den aldıkları Fırsat Eşitliği Modeli Sertifikası'nın kendilerini bir kez daha gururlandırdığını aktararak, sertifikanın kadınların iş gücüne katılımını destekleme ve eşit fırsatlar sunma konusundaki kararlılıklarını belgelemiş olduğunu kaydetti.

Beyzadeoğlu, "Kadın çalışanlarımızın ve girişimcilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. KAGİDER'e bu alandaki çalışmalarımızı tasdikleri için teşekkür ediyorum." görüşünü paylaştı.

- "Böylesine önemli bir adımı desteklemekten gurur duyuyoruz"

KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi ve Özel Sektörle İlişkiler Komitesi liderlerinden Neşecan Çekici de Hepsiburada'nın Fırsat Eşitliği Modeli Sertifikası almaya hak kazanmasının, şirketin toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın girişimcilerin desteklenmesi konusundaki kararlılığını ve başarısını gösterdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti.

"KAGİDER olarak, böylesine önemli bir adımı desteklemekten gurur duyuyoruz. Bugünden sonra Hepsiburada ile KAGİDER arasındaki işbirliğinin daha da güçleneceğine inanıyoruz. Bu başarı, tüm iş dünyası için ilham verici ve yol gösterici nitelikte."