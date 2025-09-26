Olay, dün akşam saatlerinde bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte oturduğu sırada motosikletle gelen saldırgan, avukat Murat K.’ye peş peşe ateş açtı. Göğsünden ve kolundan yaralanan Murat K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Saldırgan kameraya yansıdı
Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, geldiği motosikletle olay yerinden kaçtı. Ancak kaçış anında dengesini kaybederek yere düşen saldırganın görüntüleri çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis ekipleri saldırganı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatırken, yaralı avukatın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.