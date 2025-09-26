Tesla ve Ford fiyatı düşecek mi? ABD menşeili araçlarda fiyat düşüşü bekleniyor

Polis ekipleri saldırganı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatırken, yaralı avukatın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, geldiği motosikletle olay yerinden kaçtı. Ancak kaçış anında dengesini kaybederek yere düşen saldırganın görüntüleri çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte oturduğu sırada motosikletle gelen saldırgan, avukat Murat K.’ye peş peşe ateş açtı. Göğsünden ve kolundan yaralanan Murat K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

