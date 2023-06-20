Olay, Sultan Selim Mahallesi Bozkır Sokak'ta 3 Haziran Cumartesi gece saatlerinde meydana geldi. Otomobilini evinin önüne park eden B.K.'nin eski sevgilisi olduğu öne sürülen kadın, gecenin ilerleyen saatlerinde sokaktan gelen sesler üzerine dışarı çıktı ve aracının yandığını gördü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sokağa gelen itfaiye yanan otomobile müdahale ederek yangını söndürdü.



Polis ekiplerinin sokakta yaptığı kamera incelemesinde bir kişinin yanıcı madde dökerek otomobili ateşe verdiği ve motosikletli başka bir şüpheliyle olay yerinden kaçtığı görüldü. Polis ekipleri şüphelinin B.K. olduğunu tespit etti. B.K.'nın evinde yapılan aramada 1 adet uzun namlulu silah, 3 adet tabanca, 1 adet çelik yelek, 2 seyyar dipçik, kundaklamada kullanıldığı değerlendirilen kask, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Aramalarda ele geçirilen 7 bin 270 Euro ve 29 bin 500 TL paraya da el konuldu. B.K.'nın ifadesinde otomobil sahibiyle aralarında husumet olduğunu ve olayı bu nedenle gerçekleştirdiğini ifade ettiği öğrenildi. Şüphelilerin kasten yaralama, yağma, otomobil hırsızlığından suç kayıtları olduğu tespit edildi. Polis operasyonunda gözaltına alınan B.K. 'Araç kundaklama', B.Y, M.A.S., E.K.Y. ve O.K. ise, 'Silah ticareti' suçundan sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

