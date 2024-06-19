Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde bugün öğleden sonra meydana gelen yangın, çalılıkların ve tahta parçalarının alev almasıyla başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangında alev alan çalılıklar ve tahta parçalarından yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı.

Yangını fark eden vatandaşlar büyük bir panik yaşadı ve hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın, ekiplerin başarılı müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, çevredeki vatandaşlar da rahat bir nefes aldı.

Kağıthane'de meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı, vatandaşlar için büyük bir tehlike oluşturmadı.