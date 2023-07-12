Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) KAĞITHANE'de seyir halindeki kamyonet alev alev yandı. Kamyoneti yol kenarına çeken sürücü, alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale etse de başarılı olamadı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Olay, Kağıthane D-100 Karayolu Ankara istikametinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haliç Köprüsü çıkışında aracın altından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü, kamyoneti yol kenarına çekti. Kamyonette başlayan yangına, sürücü yangın söndürme tüpüyle müdahale etse de aracın yanmasına engel olamadı. İhbar sonucu olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kamyonetin alev alev yandığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale eden sürücü Şaban Bozkurt “Haliç Köprüsü çıkışında arabanın altından duman gelmeye başladı. Araçlara ve insanlara zarar gelmesin diye buraya kadar gelmeye çalıştım. Aracı güvenli bölgeye aldıktan sonra altından alev almaya başladı. Tektim. Yangın söndürme tüpüyle müdahale ettim ama söndüremedim. Aşırı derecede duman geldi. İtfaiyeyi aradık itfaiye geldi söndürdü. “ dedi. Yanan kamyonette polis ekipleri de incelemelerde bulundu. (DHA)