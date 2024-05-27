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Kampa katılan izciler liderler eşliğinde; ‘’Doğada hayatta kalma, Yürüyüş teknikleri, Balta bıçak kullanımı, Çadır kurma ve toplama, Yemek yapma’’ gibi konularda teorik eğitim aldı. Eğitimlerin ardından Mavi Beyazlı izciler öğrendikleri bilgileri sahada uygulayarak pekiştirdi.

Başkan Arı, iki ayrı açılış töreninde vatandaşlarla buluştu

Başkan Arı, iki ayrı açılış töreninde vatandaşlarla buluştu

Kamp boyunca izciler liderleri ile Kocaeli’nin eşsiz doğasında eğitim aldılar.

Kağıtsporun izcileri, Samanlı Dağlarındaki kampta aldıkları teorik bilgileri doğal hayatta uygulama imkanı buldu KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kız Oymak İzcileri Samanlı Dağlarında temel eğitim kampı gerçekleştirdi. Kampa Kağıtspor’un Âlâ Mekân, Albayrak, Medeniyet, Civan Mert ünitelerinden 64 izci ve 10 izci lideri katıldı.

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