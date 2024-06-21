KAHİRE (AA) - Mısır'ın başkenti Kahire'de sıcak havadan bunalanlar akşam saatlerinde Nil Nehri'nde tekne gezintisi yapıyor.

Hava sıcaklığının gündüz 46 derece ölçüldüğü Kahire'de serinlemek için klimalı mekanları tercih eden Mısırlılar ve turistler, termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği akşam saatlerinde ise Nil Nehri kenarında vakit geçiriyor.

Sıcak havadan bunalan ve tur tekneleriyle Nil Nehri'nde gezintiye çıkanlar, gerek kendi ülkelerinin gerekse Arap ezgileri ve Kahire'nin ışıklı görüntüsü eşliğinde serinleme imkanı buluyor.