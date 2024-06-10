Bilecik Valisi Şefik Aygöl, izinli olduğu gün hırsızları yakalayan kahraman polisimizi makamında kabul etti.BİLECİK (İGFA) - 16 Mayıs 2024 tarihinde Bozüyük ilçesinde evinde dinlenirken yan daireden gelen kapı zorlama seslerini duyan ve hırsızları suçüstü yakalayan kahraman polis Mustafa Şener'i başarı belgesi ile ödüllendiren Bilecik ValisiAygöl, "Şener'in gösterdiği cesaret ve olağanüstü dikkat, halkımızın güvenliği için büyük bir örnek teşkil ediyor. Kendisi, görevine olan bağlılığı ve vatandaşlarımızı koruma azmiyle gurur kaynağımızdır. Benim için ve tüm Bilecik halkı için onun başarısı büyük bir gurur kaynağıdır." dedi.

Kaynak: igf