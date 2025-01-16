Bir ülkenin kalkınmasının yolu bellidir: Üretim ve ihracat. Ancak bu yolu yürümek kolay değil; rekabet büyük, engeller sayısız.

Buna rağmen, Egeli ihracatçılar 2024 yılında 18.4 milyar dolar döviz kazandırarak adeta imkânsızı başardı.

Üstelik bu rakam, yalnızca istatistiklerden ibaret değil; her biri alın teriyle, özveriyle, mücadeleyle kazanıldı.

Dün gece, bu emeğin onurlandırıldığı bir tören düzenlendi. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Türkiye ekonomisine yön veren 60 firmayı ödüllendirerek "İhracatın Yıldızları"nı taçlandırdı.

Törende Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ve EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi’nin verdiği mesajlar, Türkiye’nin geleceğine duyulan güveni bir kez daha pekiştirdi.

Eskinazi’nin, "2025 Kararlılık Yılı olacak!" sözleri sadece bir hedef değil, aynı zamanda bir vizyon.

Döviz kuru, vize engelleri ya da ekonomik kriz gibi zorluklar arasında yılmadan, Türk ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştıran bu ihracat kahramanları, bahanelerin arkasına saklanmak yerine üretimle çözüm üretiyor. İşte tam da bu yüzden onlar bizim gururumuz!

Bu 18.4 milyar dolarlık başarı, sadece rakamların değil; 8 binden fazla firmanın emeğinin, aklının ve alın terinin bir göstergesi.

Her sektörden ihracatçının katkılarıyla Türkiye’nin toplam 280 milyar dolarlık hedefinde daha büyük adımlar atacağına inancımız tam.

Egeli ihracatçılarımızı, ülkemizin her köşesinde üretim için çabalayan girişimcilerimizi ve onların bu azmini alkışlıyorum.

Sizler sadece ekonomi için değil, Türkiye’nin geleceği için de umut ışığısınız.

Teşekkürler Egeli ihracatçılar, teşekkürler Türk üreticisi…

Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun!

GÜNÜN SÖZÜ

"Bahaneler, fırsatları kaçıranların kalkanıdır; başarı ise üretmekten vazgeçmeyenlerin ödülüdür."