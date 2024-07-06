KAHRAMANMARAŞ (AA) - GÖKHAN ÇALI - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde büyük oranda hasar gören Kahramanmaraş'ın kent merkezindeki 1 etap olarak nitelendirilen bölgedeki inşaatlar hızla yükseliyor.

Depremden önce kentin ticari hayatının gözde mekanları arasında yer alan, yerleşim olarak "şehrin kalbi" olarak nitelendirilen Trabzon Caddesi, Azerbaycan Bulvarı ve Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alan, depremle büyük yara aldı.

Çok sayıda binanın yıkıldığı, ağır hasar aldığı veya kullanılamaz halen gelen bölgenin yeniden canlandırılması için başlatılan çalışmalar ise Kahramanmaraş Valiliğinin 1. etap adıyla hız kazandı. Gece gündüz demeden inşaatlardaki çalışmaların sürdüğü bölgede bazı binaların tamamlanma oranı, yüzde 80'lere ulaştı ve binaların 2025 yılının ilk aylarında teslim edilmesi planlanıyor. Etap tamamlandığında, bölgede 3 bin 269 konut ve bin 399 ticari bölüm inşa edilerek kente kazandırılacak.

Kentte en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'nde de yeni binalar yükseliyor. Binaların temeli için ciddi çalışmaların yapıldığı sitenin arazisinde yapılan zemin iyileştirilmeleriyle birlikte 678 konut ve 99 ticari bölüm kent yaşantısına dahil edilecek.

Vali Mükerrem Ünlüer, AA muhabirine, 11 ilçede 38 bin 84 konut ve 8 bin 736 ticari olmak üzere toplam 46 bin 820 bağımsız bölüm için "yerinde dönüşüm" projesi kapsamında başvuruda bulunulduğunu anlattı.

Şu ana kadar 11 ilçede bin 700 bağımsız bölümün ruhsatını verdiklerini, kentte inşaatların devam ettiğini dile getiren Ünlüer, şehrin önemli yerleşim yeri olarak bilinen ve 1. etap olarak adlandırılan çalışmaları da değerlendirdi.

Bu anlamda bölgede yapılan zemin iyileştirme çalışmalarının ardından inşaatların önceki aylarda yükselmeye başladığını anlatan Ünlüer, şöyle konuştu:

"Trabzon Caddesi, Azerbaycan Bulvarı ve Ebrar Sitesini 1. etap olarak değerlendiriyoruz. Şu anda bu bölgelerde yüzde 80 seviyelerinde olan binalarımız var. Bu yapıların yıl sonuna kadar tamamını teslim etmeyi planlıyoruz. Azerbaycan hükümetiyle birlikte yaptığımız Azerbaycan projemiz var, orada da okulumuzu inşallah 29 Ekim'e kadar da açmayı planlıyoruz. 5 bin 565 bağımsız birimimizin yapımı devam ediyor, çoğunlukta yüzde 50'nin üzerindeyiz, bazı binalarda da yüzde 80'ne vardık. Yıl sonuna kadar büyük bölümünde de yüzde 90'lara ulaşacağız. 2025'in ilk aylarında buralardaki yapılar tamamlanmış hak sahiplerine dağıtılmış olacak."

- Yerinde dönüşüm

Yerinde dönüşüm çalışmalarına önem verdiklerini belirten Ünlüer, depremzedelerin kendi doğduğu büyüdüğü mahallelerinde tekrar yaşamlarını sürdürmeler için büyük destek verdiklerini ifade etti.

Proje kapsamında yerinde dönüşüm çalışmasıyla mahalle kültürünün yeniden yeşereceğini vurgulayan Vali Ünlüer, şunları kaydetti:

"İnsanların kendi doğduğu mahallelerinde tekrar yaşamlarını sürdürmelerini destekliyoruz ve onları krediyle de destekliyoruz. Belediyelerimizde bu konuda destek veriyorlar. Dolayısıyla biz yerinde dönüşümün hem şehri ayağa kaldıracağını hem de mahalle kültürünü yaşatacağına inandığımız için vatandaşlarımızla bu konuda birlikte hareket ediyoruz. TOKİ'mizin 11 ilçemizde 44 etaplı projeleri var ve 25 bin 865 konutumuzun yapımı devam etmektedir. TOKİ konutlarımızı yıl sonuna kadar tamamını bitirip vatandaşlarımıza teslim etmeyi hedefliyoruz. Şu ana kadar malumunuz 16 bin konutumuzu hak sahiplerine teslim ettik. Bunların da 4 bin tanesinin anahtarını teslim ettik. Yaklaşık bin 700 ailemiz de şu anda taşındı ve taşınmalarda devam ediyor."