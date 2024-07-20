Bunlar da ilginizi çekebilir

Sürücü Muhammet Ümit Y'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Teslime Nur Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Muhammet Ümit Y. ile otomobildeki Teslime Nur Y. ağır yaralandı.

Ordu'da minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Ordu'da minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.