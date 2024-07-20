KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sunucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Muhammet Ümit Y. idaresindeki 27 RR 273 plakalı otomobil, Mehmet Akif Mahallesi Doğu Çevre yolunda kontrolden çıkarak refüjdeki çınar ağacına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ikiye ayrıldı.
Kazada sürücü Muhammet Ümit Y. ile otomobildeki Teslime Nur Y. ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sıkıştığı yerden çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Teslime Nur Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü Muhammet Ümit Y'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.