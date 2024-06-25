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Bu kapsamda merkez Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı’ndaki ağır hasarlı binanın çevresinde ekipler tarafından önlem alındı.

​​​​​​​Kent merkezinde afetin ardından ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - “Asrın felaketi” olarak nitelenen 6 Şubat 2023 depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, ağır hasarlı binanın kontrollü yıkım ı gerçekleştirildi.​​​​​​​

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