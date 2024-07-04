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Ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 14 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangında 25 hektarı tarım arazisi olmak üzere toplam 75 hektarlık alan zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne ait helikopter, arazöz ile itfaiye ekibi sevk edildi.

Cennetpınarı Mahallesi kırsalında bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı.

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