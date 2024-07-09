AFAD'ın açıkladığı verilere göre, 6 Şubat 2023'te büyük yıkıma uğrayan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yeni bir deprem daha meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.6 olarak ölçülürken, merkez üssü yine Elbistan ilçesi olarak belirlendi. Yerin 7.65 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, bölge halkında paniğe yol açtı. Yetkililer, depremin ardından herhangi bir can kaybı veya hasar raporu olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapmadı. Bölgedeki AFAD ekipleri, olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği bilgiye göre ise depremin büyüklüğü 3.4 olarak kaydedildi.