Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde, gece saatlerinde üç katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, mahallede paniğe neden oldu.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak büyümesini engelledi. Yangının neden olduğu maddi hasar dışında can kaybı yaşanmadı.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde, üç katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Çatı katından yükselen alevleri gören bina sakinleri, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İtfaiyenin zamanında müdahale etti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, olay yerine hızla intikal ederek alevlerin büyümesine izin vermeden yangını kontrol altına aldı. İtfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde binada herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, çatı katında maddi hasar oluştu.

Mahallede korku dolu anlar yaşandı

Yangının gece saatlerinde çıkması mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiyenin zamanında müdahalesi olası bir facianın önüne geçti. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, detaylı inceleme başlatıldı.