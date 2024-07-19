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Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bu sırada kamyondan dışarı atlamak isteyen U.O. düşerek yaralandı.

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