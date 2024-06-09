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Dokuyucu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

247 sanatçı Gazze'de yaşanan zulmü fırçalarıyla protesto etti

247 sanatçı Gazze'de yaşanan zulmü fırçalarıyla protesto etti

Ekipler, Dokuyucu'yu bulunduğu alandan sedyeyle çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Annesini sakinleştiren Dokuyucu'nun 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Galgamaç Şelalesi Toprakhisar Kanyonu'nda kızı Raika Dokuyucu ile yürüyüşe çıkan Şebnem Dokuyucu bir süre sonra fenalaştı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, kanyonda yürüyüş yaptığı sırada fenalaşan kadını AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı.

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