Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde orman yangını çıktı. Yangını söndürmek ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Yangın, öle saatlerinde Narlı Mahallesi’nin Seyrantepe mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Ormandan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bölgeye çok sayıda ekip sevk etti.
Ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışma başlatırken, 1 helikopter de söndürme çalışmalarına havadan destek veriyor.
Kaynak: DHA