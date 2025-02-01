Kahramanmaraş Yeşilyöre Mahallesi'nde Halil Kalli'ye ait iki katlı prefabrik evde çıkan yangında, dede Kazım Kalli hayatını kaybederken, oğlu Halil Kalli, gelini Halime Kalli ve iki torunu yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 4 saat süren bir çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangının sebebi henüz belirlenemedi

Komşularının yangını fark etmesiyle hızla olay yerine intikal eden ekipler, yangına müdahale ederek evin büyük kısmını korumayı başardı. Ancak, yangın sonucu Kazım Kalli hayatını kaybetti, yaralanan aile üyeleri ise hastanelere kaldırıldı.

Yangının tam olarak neden kaynaklandığı henüz belirlenemezken, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.