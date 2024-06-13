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Öte yandan çalışmalar kapsamında yakalanan, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.H. cezaevine teslim edildi.

Üsküp’te düzenlenen GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sona erdi

Üsküp’te düzenlenen GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sona erdi

Bu kapsamda ekipler bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 566 uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçtaki E.V. ile B.G. gözaltına alındı.

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