Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Batı Çevre Yolu üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlar yoldan çekilirken, trafik kısa sürede normale döndü.

Batı Çevre Yolu’nda kaza paniği

Kaza, seyir halindeki iki otomobil ve bir hafif ticari aracın zincirleme çarpışmasıyla meydana geldi. Çarpışmanın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar tedavi altında

Kazada yaralanan 5 kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını ve durumlarının iyi olduğunu belirtti. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Batı Çevre Yolu, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.