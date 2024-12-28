Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahta-Siverek yolundaki Kahta-Eceler mevkiinin açılışını 28 Aralık'ta gerçekleştireceklerini duyurdu. Bakan Uraloğlu, tamamlanan 27 kilometrelik yolun yanı sıra 2 çift köprü ve 2 üstgeçidin de hizmete gireceğini belirtti. Projenin tamamlanmasıyla seyahat süresi 55 dakikadan 25 dakikaya düşecek, yılda toplam 953 milyon lira tasarruf sağlanacak.

Seyahat süresi yarıya iniyor

Kahta-Narince-Siverek yolu üzerindeki çalışmaların hızla devam ettiğini açıklayan Uraloğlu, bu güzergâhta 40,8 kilometrelik yol projesinin hayata geçirildiğini hatırlattı. Nissibi Köprüsü’nün daha önce trafiğe açıldığını belirten Bakan, 28 Aralık'ta Kahta-Eceler mevkiindeki 27 kilometrelik bölümün de hizmete sunulacağını açıkladı.

Güzergâh 11,2 kilometre kısalıyor

Bakan Uraloğlu, mevcut yolun 52 kilometre olduğunu, yeni projeyle güzergâhın 11,2 kilometre kısalacağını ifade etti. Ayrıca, bu sayede yıllık 706 milyon lira zaman tasarrufu ve 247 milyon lira akaryakıt tasarrufu sağlanacağını, karbon emisyonunun ise 18 bin ton azalacağını vurguladı.

Trafik güvenliği ve konfor artacak

Projenin tamamlanmasıyla heyelan riski taşıyan mevcut yolun terk edileceğini belirten Uraloğlu, bu sayede sürücüler için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlanacağını söyledi. Uraloğlu, yeni yolun bölgedeki ticaretin gelişmesine ve turizmin canlanmasına da büyük katkı sağlayacağını belirtti.