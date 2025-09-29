Kahve tiryakilerini üzecek bir haber geldi. BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) açıklamasına göre, iklim değişikliği kahve üretimini olumsuz etkiliyor, bu da kahve fiyatlarının artmasına ve lezzetinin değişmesine yol açabilir. Uzmanlar, üretimin düşüş gösterdiğini ve özellikle Suriye, Endonezya gibi büyük üreticilerde olumsuz hava koşullarının kahve kalitesini tehdit ettiğini vurguluyor.

Kahve üretimi düşüyor, fiyatlar artıyor

FAO’nun verilerine göre, dünya çapında kahve üretimi düşüş gösterdi ve bunun sonucunda fiyatlar ortalama yüzde 38,8 oranında arttı. Kahve üretimindeki azalma, büyük üretici ülkelerdeki sert hava koşulları nedeniyle hız kazandı. Vietnam'ın ihracatını sınırlaması, Endonezya’daki aşırı yağışlar ve Brezilya’daki olumsuz hava koşulları üretimi doğrudan etkileyerek kaliteyi düşürdü.

Etiyopya’daki kahve tarım alanları büyük tehlikede

Afrika, kahve üretiminin kalbi olan bölge olarak bilinirken, Suriye ve Güneydoğu Asya’daki krizlerle birlikte, Afrika’daki kahve üretim alanları hızla daralıyor. Özellikle Etiyopya’nın güneybatısındaki Arabica kahvesi üretim alanları, artan sıcaklıklar ve düzensiz yağışlarla büyük tehlike altında. Uzmanlar, bu durumun bölgedeki kahve üretimini yüzde 40-50 oranında azaltabileceğini belirtiyor.

Sıcaklık artışı ve gölge eksikliği kahve kalitesini bozuyor

İklim değişikliği nedeniyle sıcaklık artışları, kahve bitkilerinin olgunlaşma sürecini hızlandırıyor. Bu da kahvenin lezzetinin kaybolmasına neden oluyor. Ayrıca, kahve ağaçlarının doğrudan güneş ışığına maruz kalması, tadı olumsuz etkiliyor. Gölgelik alanların eksikliği ve artan zararlılar da kahve kalitesini düşüren diğer faktörler arasında yer alıyor.

Çözüm, kahve üretiminin iklim değişikliğine uyum sağlamasında yatıyor. Uganda ve Kenya gibi ülkelerde kuraklığa dayanıklı kahve çeşitleri üzerinde çalışmalar yapılıyor. Ayrıca, tarımsal ormancılık uygulamalarıyla çiftçiler, kahve bitkilerine gölgelik sağlamak için mango, muz gibi bitkiler ekliyor. Bu yöntem, kahve üretimini iklim değişikliğine karşı daha dayanıklı hale getirebilir. Ancak bu çözümler için devletlerin ve kooperatiflerin desteği kritik öneme sahip.

Afrika’daki kahve kültürü, kıta için önemli bir yer tutuyor. Kahve, sosyal bir bağ kurma ve ikram etme geleneğiyle iç içe geçmiş durumda. Dr. Ensar Küçükaltan, bu güçlü kültürün iklim değişikliğine feda edilmemesi gerektiğini vurguladı ve “Kahve kültürü, Afrika’da bir köyde yaşayan herkesin bir araya gelip kahve içmesiyle şekillenir. Kahve alanlarının azalması veya fiyatların artması, bu kültürü değiştirmez” dedi.

İklim değişikliğinin kahve üretimine olan etkisiyle ilgili üç farklı senaryo gündemde. Kötü senaryoda, Doğu Afrika'daki ekilebilir alanların yüzde 50 azalması bekleniyor. Orta senaryoda, yeni yöntemlerle kayıplar kısmen telafi edilebilirken, iyi senaryoda kahve üretimi daha geniş alanlara yayılabilir ve kalite korunabilir.