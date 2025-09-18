Küresel piyasalarda kahve fiyatları tarihi zirveye ulaştı. Brezilya’daki kuraklık ve gümrük tarifeleri nedeniyle kahve 4,24 dolar/pound seviyesine yükseldi. Türkiye’de ise bir fincan filtre kahve 110 TL’ye, Türk kahvesi ise 200 TL sınırına dayandı.

Kahve fiyatlarında tarihi artış

Brezilya başta olmak üzere Latin Amerika’da yaşanan kuraklık, küresel kahve üretimini olumsuz etkiledi. Bu gelişmeye navlun ücretleri ve gümrük tarifeleri de eklenince kahve fiyatları tarihi zirvesine çıktı.

Türkiye’de kahveye yüzde 780 zam

Türkiye, kahve tüketiminin neredeyse tamamını ithalat yoluyla karşılıyor. Son dört yılda kahve fiyatlarına yüzde 780’e varan zam yapıldı. 2021’de 12,5 TL olan bir fincan filtre kahve, 2025’te 110 TL’ye yükseldi.

Türk kahvesi 200 TL sınırında

Döviz bazlı hammadde maliyetleri ve işletme giderlerindeki artışlar fiyatları daha da yukarı çekti. Türk kahvesi, 2024’te 80-90 TL bandından yüzde 95 artışla 175 TL’ye çıktı. Bazı işletmelerde fiyat 200 TL’ye ulaştı.

Kahve ithalatında büyük artış

Türkiye, 2015-2024 döneminde kahve ithalatına yaklaşık 2,7 milyar dolar harcadı. 2015’te 153 milyon dolar olan ithalat faturası, 2024’te 497 milyon dolara yükseldi. Bu yılın ilk altı ayında ithalat 472 milyon doları buldu; yıl sonunda 800 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

İthalatın yüzde 61’i Brezilya’dan

Türkiye’nin kahve ithalatının yüzde 61’i Brezilya’dan yapılıyor. Kolombiya, Guatemala, Etiyopya, Uganda, Hollanda ve İtalya da diğer önemli tedarikçiler arasında yer alıyor. Ancak Hollanda ve İtalya’dan alınan ürünler ağırlıklı olarak paketli kahve olarak geliyor.