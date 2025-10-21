Aydın’ın İncirliova ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, olayla ilgisi olmayan 2 kişiyi yaralayan şüpheli Erol H. sahte kimlikle yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın’da silahlı kavga: 2 kişi yaralandı

Olay, 27 Eylül günü saat 18.00 sıralarında İncirliova ilçesi Hürriyet Mahallesi Karabağ Caddesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Erol H. (32) ile Ekrem B. (38) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle sabah saatlerinde tartışma çıktı.

Akşam saatlerinde Ekrem B.’nin kahvehanede oturduğunu öğrenen Erol H., evinden pompalı tüfeğini alarak olay yerine gitti.

Kurşunlar kahvehane yanındaki markete isabet etti

Erol H., kahvehanede oturan Ekrem B.’ye doğru ateş açtı.

Ancak silahtan çıkan saçmalar, kahvehanenin yanındaki marketin sahibi Mehmet Gökdağ (54) ile müşteri Erkan Şekerci’ye (30) isabet etti. Şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralılar ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan iki kişi taburcu edildi. Olaydan yara almadan kurtulan Ekrem B., şüpheliden şikayetçi oldu.

Şüpheli sahte kimlikle yakalandı

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Erol H.’yi dün sahte kimlikle yakaladı.

Yapılan incelemede Erol H.’nin 29 ayrı suç kaydı bulunduğu ve hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Erol H. tutuklanarak cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan Erol H., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.