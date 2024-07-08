Çinli araştırmacılar, kahve tüketiminin oturmaktan kaynaklanan ölüm riskini azaltabileceğini ortaya koyan önemli bir bulgu yayımladı. Soochow Üniversitesi'nden araştırmacılar, ABD'deki 10,639 kişinin verilerini inceleyerek, günlük kahve tüketimi ile uzun süre oturmanın sağlık üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Yayımlanan çalışmalara göre günde 8 saatten fazla oturmanın özellikle kalp hastalığına bağlı ölüm riskini artırdığını belirledi. Ancak aynı süre içinde daha fazla kahve tüketenlerde ölüm riskinin, az kahve tüketenlere göre önemli ölçüde daha düşük olduğunu ortaya koydu. Araştırmanın yazarı Bingyan Li, bu bulguların şaşırtıcı olduğunu belirterek, kahvenin antioksidan özelliklerinin kronik hastalıkların morbidite ve mortalitesini azaltabileceğini vurguladı.

Öte yandan, bilim insanları kahvenin hareketsiz yaşam tarzıyla ilişkili riskleri nasıl azalttığını tam olarak açıklayamadılar. İsveç ve Birleşik Krallık'tan gelen önceki araştırmalar, kafeinin tip 2 diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar riskini azaltabileceğini göstermişti. Ayrıca geçen yıl yayımlanan başka bir çalışma, kafeinsiz kahvenin bile antioksidanlar açısından zengin olduğunu ve metabolizmayı hızlandırarak iltihaplanmayı azaltabileceğini göstermişti.

Kahve tüketiminin bu potansiyel faydaları, sağlık üzerindeki etkilerini anlamak için yapılan araştırmaların devam etmesini sağlıyor.