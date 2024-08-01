Uzmanlar, sabah kahvesi için en uygun zamanın uyandıktan en az bir saat sonra olduğunu ve günün son kahvesinin öğlen saat 2'de içilmesinin daha sağlıklı bir uyku düzeni için faydalı olduğunu belirtiyor.

Uyandıktan sonra ilk saatte kahve içmekten kaçının

Uyku uzmanı Rex Isap, sabah uyandıktan hemen sonra kahve içmenin kortizol seviyelerini etkileyebileceğini vurguluyor. Kortizol, stres hormonu olarak bilinir ve vücudun uyanıklık seviyesini artırır. Isap, "Uyandığımızda kortizol seviyelerimiz zirvededir ve bu hormon, uyanıklık seviyemizi artırır. Kortizol seviyeleriniz yüksekken kahve içmek, bu etkiye karşı çalışabilir ve kafeine tolerans geliştirmenize neden olabilir" dedi. Bu nedenle, uyandıktan sonra kahve içmek için en az bir saat beklemek önemlidir.

Günün son kahvesi için uygun zaman

Uzmanlar, kahve tüketiminin günün son kahvesi için öğlen saat 2'de sınırlandırılmasının, sağlıklı bir uyku düzeni için önemli olduğunu belirtiyor. Akşam saatlerinde kahve tüketimi, kafeinin etkilerinin gece boyunca devam etmesine neden olabilir ve bu da uyku kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir.

Kahvenin etkileri ve sağlıklı tüketim önerileri

Kafein, merkezi sinir sistemi üzerinde uyarıcı bir etkiye sahiptir ve uyanıklık hissini artırabilir. Ancak, kafeinin aşırı tüketimi anksiyete, uyku bozuklukları ve kalp çarpıntısı gibi olumsuz etkilere neden olabilir. Bu nedenle, kafein tüketiminin dikkatli bir şekilde yönetilmesi önemlidir.

Kahve tiryakileri için şu öneriler faydalı olabilir:

Sabah uyandıktan sonra kahve içmek için en az bir saat bekleyin.

Günün son kahvesini öğlen saat 2'den önce tüketin.

Günde 3-4 fincan kahve tüketimini aşmamaya çalışın.

Kafein tüketiminizi izleyin ve aşırıya kaçmamaya özen gösterin.