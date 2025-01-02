Türk Dil Kurumu, 1 milyon kişinin katıldığı anket sonrası yılın kelimesinin 'kalabalık yalnızlık' olarak seçildiğini açıkladı.

Sizce yılın kelimesi bu mu olmalı? Kalabalık yalnızlık yerine yılın kelimesi ‘’Kalabalık çaresizlik’’ olmalıydı.

Geçen hafta önümüze düşen bu haberle hepimiz yeni yıla buruk girdik…‘’Kaza saat 08.30 sıralarında, Doğuş Caddesi ile 3 sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul servisi, yolun solunda park halinde bulunan TIR’ın sağ tarafına çarptı. Kazada servis aracının sol arka kısmında bulunan pencereler patlarken, bazı öğrenciler yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, pencerenin patladığı koltukta oturan Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi 9. sınıf öğrencisi Yağmur Özçelebi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.’’

Bu haberden sonra bir kurban verilmeliydi tabii, bir suçlu belirlendi. Bu kişi öğrencilerini canından çok seven, öğrencileri hijyenik ve sağlıklı yemek yiyebilsin diye cebinden para harcayan okul müdürü Arzu Bal oldu. Cebinden para harcadığını okul velileri söylediler, bir değil, iki değil, üç değil, birçok veli ve öğretmen beni ayrı ayrı arayarak söyledi.

Okulda öğrencilerin müdürlerini alkışladıkları bir video paylaşıldı benimle. Öğrenciler müdürlerine sizin suçunuz değildi diyerek ağlıyorlardı. Tüm okul öğrencileri yüreklerinde arkadaşlarının acısıyla çok sevdikleri müdürlerine yapılan haksızlığı protesto ediyorlardı. Bunun üzerine Arzu Bal’ı aradım. Öğrencisi için çok üzgündü ve konuşmak istemedi, ‘’Konumuz bunlar değil, benim görevden açığa alınmam değil, bana tebliğ edilmiş bir şey yok, görevimin başındayım, biz gencecik bir çocuğumuzu kaybetmenin acısını yaşıyoruz, acımız çok büyük, çok üzgünüz’’ dedi.

Okul servisinin önüne bir motor çıktığı için servis direksiyonu TIR’a doğru kırmış, bu bilgi de hiçbir haberde yoktu. Servis şoförü de isteye bile duran TIR’a çarpacak değildi herhalde. Şu o şoför hapiste. Kazaya sebep olan motorlu hiç sorgulanıyor mu? Haberlerde arkadaşlarına ağlayan öğrenciler ve öğretmenler de yoktu. Servis sözleşmesi konusu ve sözleşme yenilemeyecek olan hedef müdür dışında haberlerde başka konu yoktu. Çaresiz kalmayalım, taraflı olmayalım, adaletli ve vicdanlı olalım. Güzel Yağmur’un ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Hepimizin başı sağolsun, bu kaza son olsun.