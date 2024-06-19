Kalbiselim Derneği, bu bayramda da ihtiyaç sahiplerinin yanında olarak kimsesizlerin kimsesi olma misyonunu bir kez daha gerçekleştirdi.Mora Dergisi (BURSA İGFA)

Türkiye genelinde ve uluslararası alanda yaptığı yardımlarla adından sıkça söz ettiren dernek, Afrika ve Ortadoğu’da da önemli çalışmalar yürütmeye devam ediyor.

Kurulduğu günden bu yana binlerce aileye destek olan Kalbiselim Derneği, on binlerce yetim çocuğun hayatına dokunarak onların yüzünü güldürdü. Özellikle bayram dönemlerinde gerçekleştirdiği yardım kampanyalarıyla toplumun her kesiminden büyük takdir toplayan dernek, bu bayramda da geniş çaplı bir yardım organizasyonu düzenledi.

Kalbiselim Derneği Başkanı Osman İpekçioğulları, sadece yardımlarla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda eğitim, sağlık ve sosyal destek projeleriyle de dikkat çekiyor. Dernek, yetim çocuklara eğitim ve sağlık hizmetleriyle de ailelerin yanında olmayı sürdürüyor. Kurban bayramı boyunca, dernek yönetimi ve dernek başkanı Osman İpekçioğulları, Türkiye’nin dört bir yanında ve yurt dışında binlerce kurbanlık hayvan keserek ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Bu sayede, sadece maddi yardım değil, aynı zamanda manevi destek de sağlanmış oldu.

Derneğin faaliyetleri sadece bireysel yardımlarla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda sürdürülebilir projeler geliştirerek, ihtiyaç sahiplerinin uzun vadede kendi ayakları üzerinde durabilmelerine olanak tanıyor.

Kalbiselim Derneği’nin kurumsal yapısı da dikkat çekici. Profesyonel bir ekiple çalışan dernek başkanı Osman İpekçioğulları, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini yürütüyor. Düzenli olarak yaptığı faaliyetler ile bağışçılarının güvenini kazanmayı başarmış durumda.

Dernek yetkilileri, yardımseverlerin desteğiyle daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini belirtiyor. Dernek başkanı Osman İpekçioğulları, “Bizim amacımız sadece anlık yardımlar yapmak değil, kalıcı çözümler üreterek insanların hayatlarında gerçek bir fark yaratmak” diyen dernek başkanı Osman İpekçioğulları, herkesi bu iyilik hareketine katılmaya davet ediyor.

Kalbiselim Derneği, bu bayramda da yine kimsesizlerin yanında olarak topluma umut aşılamaya devam etti. Yardımseverlerin desteğiyle büyüyen bu iyilik hareketi, gelecekte de daha fazla insana ulaşmayı hedefliyor.