Yarım sandalye



Yoga matının üzerine her iki ayağınızı koyarak pozisyon alın. Dirseklerinizi ellerinizle tutun ve dirseklerinizi yukarıya doğru kaldırın. Topuklarınızı kaldırarak ayak parmaklarınızın üzerinde dengede durun ve bacaklarınızı bükün. Sırtınızı düz tutarak omurganızı içeriye çekin. Beş kez derin nefes alıp verin ve ardından pozisyonu bırakın.

Yay pozu



Matın üzerine diz çökün, sağ ayağınızın ucunu yukarı kaldırın ve sol elinizle sağ ayağınızı kavrayın. İleriye bakarak topuğunuzu kalçanızdan uzağa doğru itin. Beş kez nefes alıp verin, ardından taraf değiştirin.

Glutes on Fire



Matınıza diz çökün ve ellerinizi omuzlarınızın altına yerleştirin. Sırtınızı düz tutarak nefes alın, ardından sağ ayağınızın ucunu yukarı kaldırın. Nefes alırken indirin, nefes verirken kaldırın. Bu hareketi 15 kez tekrarlayın, ardından taraf değiştirin.

Yarım köprü



Matın üzerine sırt üstü uzanın, bacaklarınızı bükün ve ayaklarınızı pelvis genişliğinde paralel olarak yerleştirin. Pelvisinizi yukarı doğru kaldırın, ellerinizi sırtınızın altına yerleştirip kenetleyin. Sağ bacağınızı yukarıya doğru uzatın ve sol topuğunuzu yerden kaldırın. Beş kez nefes alıp verin, ardından taraf değiştirin.

Bu yoga pozları, kalçalarınızı hedef alarak güçlendirmek ve sıkılaştırmak için etkili bir başlangıç noktasıdır