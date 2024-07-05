Kalder İzmir Hugo Boss'un Üretim Tesislerini Inceledi

KalDer İzmir ve Denizli KalDer Temsilciliği, Hugo Boss'un Ege Serbest Bölgesi'ndeki üretim tesislerini teknik bir geziyle ziyaret etti. Geziye, KalDer İzmir Şubesi üye firmaları, Denizli KalDer Temsilciliği'ne kayıtlı şirketlerin sahipleri, teknik müdürleri ve mühendisler katıldı. Hugo Boss'un üretim süreçleri ve markayı Dünya çapında öne çıkaran stratejileri incelendi.

Erkek giyiminde büyük pay

Toplantının bir bölümüne Hugo Boss'un Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Öztayıncı da katıldı. Hugo Boss İş ve Organizasyonel Gelişim Birim Yöneticisi Benay Dereli ise konuklara firma hakkında detaylı bir sunum yaptı. Dereli, Hugo Boss'un Türkiye'deki üretim kapasitesinin genişlediğini ve global pazardaki önemini vurgulayarak, erkek giyiminde büyük bir paya sahip olduklarını belirtti.

Dijitalde önemli yatırımlar

Öztayıncı ise konuşmasında kalite odaklı üretimin önemini vurgulayarak, maliyet odaklı projeler geliştirdiklerini ve dijital dönüşümde önemli yatırımlar yaptıklarını ifade etti. Hugo Boss'un şeffaflık ve kaliteye verdiği önemi vurgulayan Öztayıncı, Alman kültüründe zamanında olmaktan önce şeffaflığın geldiğini ve öngörülebilirliğin kritik olduğunu belirtti.