Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen Mükemmelliği Arayış Sempozyumu (MAS), Ege Bölgesi'nin önde gelen şirket, kurum ve kuruluşlarının katılımıyla Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Bu yıl 24.sü düzenlenen etkinlikte, iş dünyasının gündemindeki önemli konular ele alındı.

Sempozyumun ana teması "Raf Ömrü" olarak belirlenirken, gün boyunca iş dünyasına yön verecek konular ele alındı. Tüketilen kavramlar-yenilenen kavramlar, trend, teknolojik gelişmeler, yapay zeka ve yeni teknolojik trendlere adaptasyon, sürdürülebilirlik, geri dönüşüm ve yeni iş yapış şekilleri ve liderlik ile yetenek yönetimi gibi kavramlar, uzman konuşmacılar eşliğinde detaylı bir şekilde incelendi.

Sempozyum kapsamında Ege Bölgesi Yerel Kalite Ödülleri de sahiplerini buldu. KalDer İzmir Şubesi'nin kurucularından ve Ege Bölgesi Yerel Kalite Ödülleri'nin mimarlarından olan Fatin Yücel’e, KalDer’e verdiği katkılardan dolayı Altın Ödül verildi.

Yılın Başarılı Ekibi ödüllerinde Altın Ödülü Dikkan DBS Team alırken, Gümüş Ödülü Göçtur Turizm Pine Bay Holiday Resort Call Center Rezervasyon ekibi ile yine Göçtur Turizm Ar-Ge ekibi paylaştı. Bronz Ödülün sahibi ise Coca Cola Digital-İz ekibi oldu. Ege bölgesi Üstün Performans Ödülü’nde ise Askon Demir Çelik, EFQM 3 Yıldız Yetkinlik Belgesi almaya hak kazandı.

Sempozyumun açılışında konuşan KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ünlü, KalDer olarak temel misyonlarının, mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek ülkemizin rekabet gücünü ve refah düzeyini yükseltmek olduğunu söyledi.

Sempozyumun ikinci oturumunda 'Takipçi misin? Öncü müsün?' paneli düzenlenirken, günün üçüncü oturumu ise 'Kullan At-Ma!' başlığı altında sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm konuları tartışıldı. Öğleden sonra oturumunda ise 'Bizi üretken yapan zıtlıklar' konusu masaya yatırıldı.

Sempozyumun sonunda ise Komedyen ve Oyuncu Kaan Sekban bir stand up gösterisi sundu. Etkinlik, Ege Bölgesi Yerel Kalite Ödülleri'nin sahiplerini bulmasıyla sona erdi.