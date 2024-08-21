KalDer İzmir Şubesi, üye firmaların CEO'larıyla düzenlediği 'CEO'lar ile Kahvaltı' etkinliklerine devam ediyor. Son olarak akıllı elektrik sayaçları üreten LunaElektrik&Elektronik'te gerçekleştirilen toplantıda, firmanın LandisGyr+ tarafından satın alınması ve bu süreçte ar-ge ile yenilikçiliğin önemi ele alındı.

KalDer İzmir Şubesi Başkanı Hakan Ünlü'nün açıklamaları

KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ünlü, teknik geziler ile üyelerinin üretim hatlarını ve fabrikaları deneyimlemelerini sağladıklarını belirtti. Ünlü, 'CEO'lar ile Kahvaltı' toplantılarında ise firmaların yönetim anlayışlarını, yerel ve global gelişmeleri ışığında yönetim prensiplerini tartışmayı ve üyelerin birbirlerini daha yakından tanımalarını hedeflediklerini ifade etti.

LunaElektrik&Elektronik'ten Murat Yeter'in sunumu

LunaElektrik&Elektronik CEO’su Murat Yeter, şirketlerinin akıllı sayaç teknolojilerini tanıttı. Akıllı sayaçların uzaktan okuma, kayıp-kaçak belirleme ve enerji verimliliği sağlama konusundaki avantajlarını anlattı. Yeter, Luna'nın teknoloji firması olarak kendini tanıttığını ve global bir satın alma sürecinin ardından LandisGyr+ grubunun önemli üretim üslerinden biri haline geldiğini vurguladı.

LandisGyr+ satın alması

Yeter, 2022 yılında Luna’nın LandisGyr+ tarafından satın alındığını ve firmanın yüksek kapasitesi ile üretim kalitesinin bu kararda etkili olduğunu belirtti. Şirket, 18 bin metrekare kapalı alan ve binin üzerinde çalışanıyla piyasanın önemli oyuncularından biri olduğunu ifade etti. Ayrıca, sürdürülebilir inovasyonun önemini vurguladı.

Üretim tesisinin gezisi

Etkinliğin sonunda, KalDer İzmir Şubesi üyesi firmaların CEO'ları, Luna'nın üretim hattını gezerek üretim süreçlerini yerinde inceledi. Bu gezinin, firmaların üretim anlayışını ve teknolojik yenilikleri daha iyi kavramalarına olanak sağladığı belirtildi.