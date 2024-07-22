Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi, teknik gezilerine yaz sezonunda da hız kesmeden devam ediyor. Hugo Boss firmasına gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından, KalDer İzmir Şubesi üyeleri, İzmir’in köklü sağlık kuruluşlarından İzmir Ekonomi Üniversitesi MedicalPoint Hastanesi'ne bir teknik gezi düzenledi. Bu gezide, 20 firmanın yönetici ve kalite müdürleri, sağlık hizmetlerinin temel prensiplerini ve uygulamalarını yakından inceledi.

Sağlıkta kalite standartları masaya yatırıldı

İzmir Ekonomi Üniversitesi MedicalPoint Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özlem Ecemiş, katılımcılara hastanenin kuruluşundan bugüne kadar olan sürecini ve kurum prensiplerini anlattı. Dr. Ecemiş, uluslararası hasta güvenliği hedeflerine bağlı kalmanın önemine vurgu yaparak, “Hasta kimliğinin doğru belirlenmesi, etkin iletişimin iyileştirilmesi, yüksek riskli ilaçların güvenliğinin artırılması gibi 7 temel kriter, kaliteli sağlık hizmeti üretmenin temelini oluşturuyor” dedi.

Uluslararası onaylı hizmet kalitesi

Dr. Ecemiş, MedicalPoint İzmir'in aldığı uluslararası onaylı kalite belgelerinden bahsederek, “EFQM Mükemmellik Modeli 5 yıldızını 2018 yılında aldık. Joint Commission International belgesini ise 2023 yılında yeniledik. Ayrıca, Great Place To Work-Türkiye’nin En İyi İşverenleri araştırmasında ödül alan tek hastane olduk. Sağlıkta Kalite Standartları (SKS), ISO 10002, ISO 50001, Turquality Marka Destek Programı ve TEMOS-2024 gibi belgelerle kalitemizi tescilliyoruz” diye konuştu.