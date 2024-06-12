Gezi kapsamında Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyetlerini sürdüren ve ısıtma sistemleri üreten Bosch Termodinamik A.Ş. ziyaret edildi.

KalDer İzmir Şubesi üye firmaların teknik müdürleri ve mühendislerinin katılım gösterdiği gezi kapsamında Bosch’un üretim ilkeleri ve firmanın üretim prensipleri incelendi. KalDer İzmir Şubesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen teknik gezi katılımcılara yapılan birer sunum ile başladı.

İbrahim Özyeşilova (BMS-Bosch MenagmentSupporter) ve Erman Paşa’nın(Kalite Direktörü) yaptığı sunumlardan sonra başta Ar-GeMerkezi ve üretim sahaları KalDer üyelerine gezdirilirken, tesisin tüm üretim aşamaları ve prensipleri gezi heyetine ayrıntıları ile aktarıldı.