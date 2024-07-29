Kale Grubu, Çanakkale'de düzenlenen etkinliklerle 67. kuruluş yıldönümünü ve Geleneksel Seramik Bayramı’nı kutladı. Tören, grubun kurucusu merhum Dr. (h.c) İbrahim Bodur’un 27 Temmuz 1957’de temellerini attığı Kale Grubu’nun bugüne kadar kat ettiği yolu ve başarılarını anmak amacıyla gerçekleştirildi.

Törene katılan isimler ve ev sahipliği

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, il protokolü ve yerli ve yabancı misafirler; Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay ile Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay’ın ev sahipliğinde törene katıldı.

Yatırım ve gelecek vizyonu

Tören kapsamında, Slap Fabrikası 2. Hat ve Kalesinterflex Fabrikası Tevsi Yatırımı Temel Atma Töreni de gerçekleştirildi. Bu yeni yatırımlar, Kale Grubu’nun yenilikçi ve sürdürülebilir üretim hedeflerine katkı sağlayacak.

Zeynep Bodur Okyay, törende yaptığı konuşmada, "67 yıldır olduğu gibi, gelecekte de ülkemiz ekonomisine ve sanayisine değer katmaya devam edeceğiz. Yenilikçi projelerimizle sektörde öncü olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Kale Grubu’nun kurucusu merhum Dr. İbrahim Bodur’un vizyonunu ve değerlerini yaşatmaya devam eden Zeynep Bodur Okyay, genç nesillere ilham vermeyi amaçladıklarını belirtti.