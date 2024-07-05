İSTANBUL (AA) - Kaleseramik, System Ceramics Spa ile toplam 15 milyon avroluk yatırım anlaşması imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaleseramik, 2005'te pazara sunduğu Kalesinteflex'teki üretim gücünü artırmak üzere yatırımlarına devam ediyor.

Geçen yıl Çanakkale'deki fabrikasında üçüncü üretim hattını devreye alarak büyük ebatlı porselen plaka üretim kapasitesini artıran şirket, bu alandaki gücünü daha da ileri taşımak için yeni bir yatırım gerçekleştirdi.

Şirket, seramik endüstrisinde sistem ve makinalar geliştiren System Ceramics Spa ile yeni bir üretim hattı için anlaşma imzaladı. Şirket yatırım işbirliğini, Kamuyu Aydınlatma Platformu'a (KAP) yapılan bildirimle duyurdu.

İlk aşamasının 1 Mayıs 2025'te, ikinci aşaması da 2025 sonunda tamamlanması hedeflenen yeni yatırımla birlikte şirket, 100x300 cm ve 120x360 cm ebatlı porselen plaka üretim kapasitesini yüzde 50 artırmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaleseramik Genel Müdürü Timur Karaoğlu, yeni yatırımın küresel pazardaki güçlü konumlarını daha da pekiştireceğini belirterek, yatırımlara devam edeceklerini aktardı.

Büyüme hedefleri doğrultusunda Türkiye'de üretilen Kalesinteflex'te geçen yıl 34 milyon avroluk bir yatırımla 3'üncü üretim hattını hizmete aldıklarını kaydeden Karaoğlu, "Standart üretime göre yüzde 42 daha az karbon emisyonuyla üretim yapan ve yılda 1.5 milyon metrekare üretim kapasitesine sahip olan yeni üretim hattımızın ardından bugün de bu alanda yeni bir yatırım anlaşması daha yapmanın heyecanını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Karaoğlu, anlaşma çerçevesinde gelecek yıl içinde 2 aşamada yeni bir üretim hattı kurmayı planladıkları bilgisini paylaşarak, 15 milyon avroyu bulan bu yeni yatırım bedelinin tamamını halka arz fonundan karşılamayı hedeflediklerini belirtti.

- "Kapasiteyi 5,6 milyon metrekareye çıkartmayı hedefliyoruz"

Yatırımla birlikte son 2 yılda büyük ebatlı porselen plaka yatırımlarının 50 milyon avroya yaklaşacağını aktaran Karaoğlu, "Seramiğin beşiği Çin dahil dünyanın pek çok ülkesine ihraç ettiğimiz Kalesinterflex markamız, üstün özellikleriyle küresel pazarda yoğun bir ilgi görüyor. Nitekim şimdiye kadar Barcelona Metrosu, Bratislava Havalimanı, Bakü Olimpiyat Stadı, Leeds Stadyumu, Senegal Birleşmiş Milletler Binası ve Sochi Olimpiyat Köyü gibi birçok önemli uluslararası projenin de tercihi Kalesinterflex oldu." açıklamasını yaptı.

Karaoğlu, Kalesinterflex'in çevreci nitelikleri ve sürdürülebilir üretim özellikleriyle, seramiğin geldiği son noktayı temsil ettiğini kaydederek, "Büyük boyutlarına rağmen dayanıklı yapısıyla seramik kaplama ürünlerini alışılagelmiş kullanım alanlarının dışına çıkartan Kalesinterflex, bize uluslararası pazarda yeni fırsat pencereleri açıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kalesinterflex'in yarattığı fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini dikkati çeken Karaoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

"2025'te bitireceğimiz yeni üretim hattımızla birlikte büyük ebatlı porselen plaka toplam üretim kapasitemizi yılda 1,6 milyon metrekareden 2.4 milyon metrekareye, toplam porselen slab kapasitesini ise 5,6 milyon metrekareye çıkartmayı hedefliyoruz. Üretim gücümüze güç katan bu yeni yatırımımızın, aynı zamanda istihdam ve ihracat noktasında da ülkemizin ekonomisine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."