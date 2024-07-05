Türkiye'nin önde gelen seramik üreticilerinden Kaleseramik, büyük ebatlı porselen plaka üretim kapasitesini artırmak için önemli bir yatırım adımı attı. Şirket, seramik endüstrisinde sistem ve makineler geliştiren İtalyan firma System Ceramics Spa ile toplam 15 milyon euroluk bir yatırım anlaşması imzaladı.

Yatırımın detayları

Kaleseramik, Çanakkale'deki fabrikasında üretim kapasitesini artırmak amacıyla yeni bir üretim hattı kurmayı planlıyor. Geçtiğimiz yıl üçüncü üretim hattını devreye alarak büyük ebatlı porselen plaka üretim kapasitesini artıran şirket, bu yeni yatırımla birlikte kapasitesini daha da yukarılara taşımayı hedefliyor.

Yeni üretim hattı ile Kaleseramik, 100x300 cm ve 120x360 cm ebatlı porselen plaka üretim kapasitesini yüzde 50 oranında artırmayı amaçlıyor. Bu yatırımın ilk aşamasının 1 Mayıs 2025'te, ikinci aşamasının ise 2025 sonunda tamamlanması planlanıyor.

Şirketten yapılan açıklama

Kaleseramik, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, System Ceramics Spa ile yapılan bu anlaşmanın şirketin üretim gücünü ve pazar payını artırmak adına önemli bir adım olduğunu vurguladı. Şirket yetkilileri, bu yatırımla birlikte Kaleseramik'in yenilikçi üretim teknikleri ve yüksek kaliteli ürünleri ile sektördeki liderliğini pekiştirmeyi hedeflediğini belirtti.